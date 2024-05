Se trató de una fracción montañosa de 152 kilómetros en la que el boyacense Nairo Quintana (Movistar) tuvo protagonismo en los primeros ascensos al conformar una fuga de 21 hombres que terminó siendo alcanzada en la subida final.

Posteriormente, los favoritos impusieron condiciones, entre ellos los ‘escarabajos’ Éiner Rubio (Movistar) y Daniel Felipe Martínez (Bora), que no le perdieron paso al líder de la competencia, el esloveno Tadej Pogacar (UAE), cuyo equipo comando el pelotón.

De esta manera, los capos del lote llegaron juntos a los metros finales, en los que Pogacar aceleró para quedarse con la victoria, mientras que Martínez fue segundo y obtuvo 6 segundos de bonificación, con lo que se reafirmó en el segundo lugar de la clasificación.

🔻 No major sparks on Prati di Tivo today as the stage ends in a narrow sprint between the GC men.

⏮ The @Continentaltire Ultimo Kilometro ⤵️#GirodItalia #lastkm | #Continental #ContinentalItalia #SafetySponsorOfTheRoad pic.twitter.com/cuhEEG0kh1

— Giro d’Italia (@giroditalia) May 11, 2024