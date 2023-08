El delantero brasileño Neymar estaría “probablemente en la rampa de salida” del PSG, indicó este domingo a la AFP una fuente próxima a las negociaciones, señalando una oferta procedente de Arabia Saudita.

El atacante brasileño, llegado a París en 2017 procedente del Barcelona en un traspaso récord de 220 millones de euros (241 millones de dólares), “ya no forma parte de los planes del entrenador y del club”, confirmó la misma fuente.

Según una fuente próxima a las negociaciones, el jugador de 31 años negocia actualmente con un club del campeonato de Arabia Saudí, “que deberá después alcanzar un acuerdo con el PSG”. El periódico L’Equipe apuntaba este domingo a una oferta del Al-Hilal de Arabia Saudita.

Una fuente cercana a las negociaciones en Arabia Saudita también confirmó esa posibilidad: “Arabia Saudita está ya en negociaciones directas con los agentes de Neymar. Si llegamos a un acuerdo con él en las próximas horas, comenzaríamos a negociar inmediatamente con el PSG. Si se cierra el acuerdo jugaría en el Al Hilal (…) y tendría un alto salario”.

El negocio por el traspaso del jugador sería por dos años y rondaría los 100 millones de euros. Aún se desconoce el monto de salario que fijarían Neymar y Al-Hilal.

Neymar to Al Hilal, here we go! 🚨🔵🇸🇦

After new huge bid revealed two days ago, documents are now approved by all parties involved.

Ney will travel to Saudi this week.

Two year contract.

Number 🔟.

PSG set to receive bit less than €100m fee.

Medical to be completed today. pic.twitter.com/R6zR5glroe

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 14, 2023