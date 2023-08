Después de 10 años en Europa, el máximo goleador en la historia de la Selección de Brasil, Neymar Junior, tomará un nuevo camino rumbo a Arabia Saudita, el destino de muchos de los mejores jugadores del mundo en este mercado de transferencias.

(Ver también: “Que seas feliz”: Neymar despidió a Messi del PSG con cariñoso mensaje; él le respondió)

Luego de que Luis Enrique, entrenador del PSG, le comunicara que no contarían más con él, comenzaron los rumores acerca de donde podría jugar esta temporada que recién comenzó, siendo Barcelona el equipo que parecía más fuerte, pero luego se metió la billetera arabe y ya no hubo como competir.

Según informó el periodista Fabrizio Romano, el negocio de Neymar ya estaría cerrado y será cuestión de horas para que el conjunto árabe lo haga oficial.

Neymar to Al Hilal, here we go! 🚨🔵🇸🇦

After new huge bid revealed two days ago, documents are now approved by all parties involved.

Ney will travel to Saudi this week.

Two year contract.

Number 🔟.

PSG set to receive bit less than €100m fee.

Medical to be completed today. pic.twitter.com/R6zR5glroe

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 14, 2023