Las personas millonarias o con fortuna, suelen por lo general dejarle todos sus bienes y propiedades a su pareja y/o familiares. Sin embargo, en los últimos días se conoció el caso de un aficionado de Brasil que decidió dejarle toda su herencia a la estrella de fútbol de su país, Neymar Jr.

Este aficionado de 30 años aseguró que además de su amor por la selección nacional, el legado del fútbol de Brasil y el deporte en general, se identificaba de forma muy profunda con el astro brasileño.

(Vea también: Lewis Hamilton, relacionado con Shakira, de llavería con amigo de Piqué; le prestó el ‘Mercho’)

El hombre, que ha querido mantenerse en el anonimato, expresó que esta sería la razón principal para que decidiera dejarle toda su fortuna al número ‘10’ del Paris Saint-Germain, quien al parecer tiene un contrato para serle infiel a su novia.

“Me gusta Neymar , me identifico mucho con él. También sufro con la difamación, también soy muy familiar y la relación con su padre me recuerda mucho a la mía con mi padre que ya falleció”, aseguró en una entrevista con el medio local Metrópolis.

Pese a que todavía es una persona joven, el aficionado carioca también explicó en la entrevista que no se siente muy bien de salud y que no le gustaría que el gobierno o su familia tome posesión de sus bienes.

“No estoy muy bien de salud y, por eso, realmente vi que no tengo a quién dejarle mis cosas… No me gustaría que el Gobierno o familiares con los que no me llevo bien se quedaran con mis cosas”, afirmó el aficionado.