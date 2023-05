Según la prensa francesa, Neymar buscaría salir del Paris Saint German para la próxima temporada y fuentes como L’equipe confirmaron que los ‘Diablos Rojos’ buscarían fichar al extremo brasileño para complementar sus filas.

Neymar llegó al Paris Saint German en 2017 y registra buenos números como jugador del equipo francés. En la presente temporada ha jugado 29 partidos, ha marcado 18 goles y asistió 17 veces al equipo. Sin embargo, dejó de ser un jugador en el 11 regular luego de que recayera en su lesión en tobillo derecho.

Según Mausportstv, el jugador brasileño no se encuentra en negociaciones de ningún tipo (compra o cesión) con el cuadro inglés. Dice, que el Manchester United tampoco tiene ningún tipo de interés en el jugador del PSG.

El fichaje de Neymar no se daría para el cuadro inglés, ESPN dice que el club sigue “Traumatizado” con la situación que aconteció el club con Cristiano Ronaldo y lo que se generó tras bambalinas en el conjunto de Old Trafford. Sumando a este hecho, el club no solo tendría que asumir el costo del fichaje, sino que también asumirían el sueldo del jugador.

🗣️🇳🇱 Erik ten Hag sobre los rumores de Neymar y otros jugadores: “Cuando tengamos noticias las contaremos.” #MUFC pic.twitter.com/I7W72uXYMD — Diablos Rojos (@DiablosRojosEs) May 24, 2023

Fuentes cercanas al Manchester United dicen que el perfil de Neymar no encaja con los cambios que busca Ten Hag; principalmente, por el historial de lesiones que tiene Neymar. Además, afirman que los ‘Diablos Rojos’ no quieren otra superestrella que pueda causar problemas.

Hace unas horas, el director técnico de los ‘Red devils’ habló en rueda de prensa previo al partido con el Chelsea y cuando le preguntaron sobre los recientes rumores que vinculan a Neymar con el jugador respondió “Cuando tengamos noticias, se las diremos”, esto deja abierta la puerta a la información que se dé con respecto a la relación entre el brasileño y el equipo inglés.

Neymar no es el único jugador que suena para jugar con el Manchester United, recientemente el defensa surcoreano Kim Minjae, campeón con el Napoli y el máximo goleador de la selección inglesa Harry Kane, son algunos de los nombres que están en el radar del cuadro inglés para la temporada 2023-24.

Por: Sara García