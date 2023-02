El escuadrón es cuestión es el Eolo-Kometa, elenco de segunda división con el que el pedalista colombiano alcanzó a tener acercamientos, pero que en las últimas horas le negó la posibilidad de hacer parte de sus filas.

El Eolo no tiene derecho propio para participar en las grandes citas del ciclismo europeo, en las que Quintana quiere seguir figurando, pues depende de invitaciones para ir a las principales competencias del calendario.

De hecho, la empresa ASO, organizadora del Tour de Francia, Vuelta a España, París-Niza, Dauphiné, Vuelta a Cataluña, entre otras pruebas de primer nivel, les habría advertido a los elencos de segunda categoría que si contratan a Nairo no tendrían cupo en sus carreras.

Todo surgió en la descalificación del ‘escarabajo’ en el Tour de 2022, en el que fue sexto en la general, casilla que le fue retirada por el presunto consumo de tramadol, sustancia prohibida por la UCI, pero no dopante.

En consecuencia son pocas las opciones que tiene el pedalista colombiano, que a principio de año dijo en rueda de prensa que no pensaba en retirarse del ciclismo y que su idea no era correr en Colombia, donde recibió ofertas para seguir compitiendo.

Nairo Quintana no irá al equipo Eolo-Kometa

De acuerdo con versión del diario El Tiempo, esta escuadra le dijo que no al boyacense, pese a no pertenecer a Movimiento por el Ciclismo Creíble, organización cuyos equipos no pueden fichar a corredores con problemas de dopaje.

Lo particular es que los mandamases de esta formación son el español Alberto Contador y el italiano Ivan Basso, ambos con escándalos de dopaje.

A Contador le fue retirado el título de un Tour de Francia, de un Giro de Italia y de una Vuelta a Cataluña, así como el quinto lugar de otro Tour, mientras que Basso fue suspendido por 2 años.

Entre tanto, Quintana se dirigió a México para firmar y presentar una nueva versión de su gran fondo, evento para aficionados que se llevará a cabo en la local ida de San Luis Potosí, como se ve a continuación: