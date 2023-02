Nairo Quintana se desplazó a territorio mexicano para firmar con autoridades civiles y comerciales de ese país el convenio respectivo para llevar a cabo el gran fondo que lleva su nombre.

Nairo Quintana recibe portazo hasta de equipo de exciclistas con escándalos de dopaje

El boyacense se reunió con dirigentes de San Luis Potosí para sellar los acuerdos que le permitirán desarrollar la actividad por segunda vez en ese país, lo que garantiza una entrada económica adicional mientras vuelve a la compatencia profesional, pues se trata de un evento para que los fanáticos se inscriban y pedaleen con él.

El corredor de 33 años de edad manifestó que repetirá la sede debido a que se trata de un “lugar mágico”, en el que siente el respaldo de la afición y de las fuerzas vivas de la región.

El ‘Gran Fondo Nairo Quintana’ se efectuará entre el 27 y 29 de octubre de 2023 y contará con grandes figuras del plano continental, según lo dio a entender el propio ciclista en ataneción a los medios de comunicación y a varios aficionados que lo acompañaron.

Nairo Quintana sigue sin equipo; no irá al Eolo-Kometa

Esta escuadra, con la que el escalador colombiano alcanzó a tener acercamientos, le dijo que no al boyacense, pese a no pertenecer a Movimiento por el Ciclismo Creíble, organización cuyos equipos no pueden fichar a corredores con problemas de dopaje.

Lo particular es que los mandamases de esta formación de segunda división son el español Alberto Contador y el italiano Ivan Basso, ambos con escándalos de dopaje.

A Contador le fue retirado el título de un Tour de Francia, de un Giro de Italia y de una Vuelta a Cataluña, así como el quinto lugar de otro Tour, mientras que Basso fue suspendido por 2 años.