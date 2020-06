green

Para Nairo Quintana, los grandes favoritos al título del Tour de Francia son los equipos Ineos y Jumbo Visma, que en las apuestas parten con ventaja porque la mayoría de la opinión pública está de acuerdo en que son los colectivos con mejores ciclistas para afrontar las tres semanas de carrera.

La opinión de Quintana sobre los favoritismos en el Tour de Francia terminan dejando como elegidos a Egan Bernal, Christopher Froome y Geraint Thomas, líderes del equipo Ineos, y a Primoz Roglic y Tom Dumoulin, capos del Jumbo Visma.

“Ineos y Jumbo son los favoritos. Egan va a defender el título y hay que estar atentos a los movimientos de ellos”, aseguró Nairo en el programa Deportes W, citado por el portal AS Colombia.

Esta edición del Tour de Francia, que se correrá entre el 29 de agosto y el 20 de septiembre, tendrá bastantes ciclistas con la ambición de subir al primer escalón del podio en París. A los cinco favoritos mencionados anteriormente se suman Nairo Quintana, Thibaut Pinot, Romain Bardet, Miguel Ángel López, Mikel Landa, Tadej Pogacar, Alejandro Valverde, entre otros.

En la competencia francesa, por ahora, está confirmada la presencia de varios embajadores colombianos: Nairo Quintana (Arkea), Winner Anacona (Arkea), Egan Bernal (Ineos), Rigoberto Urán (Education First), Sergio Higuita (Education First), Daniel Martínez (Education First), Miguel Ángel López (Astana) y se pueden sumar un par más.

Se espera que todas las figuras del ciclismo nacional viajen juntos a mitad de julio a Europa ya que en agosto volverán a disputar las victorias de las competencias más importantes.