Pocas semanas han transcurrido desde que la final del torneo colombiano del año pasado se disputó. Después de unas pequeñas vacaciones, los equipos del FPC vuelven a trazar un camino, cuyo objetivo es llegar a una nueva final.

La primera fecha de esta edición tiene partidos muy interesantes como Deportes Tolima vs. Once Caldas o Junior de Barranquilla vs. Independiente Medellín. Sin embargo, el plato más atractivo de la mesa es el encuentro entre Atlético Nacional e Independiente Santa Fe.

El momento de los ‘Verdolagas’ es totalmente diferente al de los ‘Cardenales’. A pesar de esto, ambos clubes están muy golpeados después de fracasar en el reto de ser campeón en el 2020. Las dos plantillas cuentan con nuevos integrantes que, desde ahora, prometen ser la esperanza de los aficionados.

Nacional vs. Santa Fe, duelo de técnicos

Sin duda alguna, el proceso que tiene cada entrenador con su equipo no es el mismo. Mientras que Alexandre Guimaraes apenas llegó para tomar la dirección que no pudo sostener Juan Carlos Osorio ni Alejandro Restrepo, Harold Rivera afrontará el partido con varias temporadas encima en Santa Fe, incluso a punto de quedar campeón.

Por supuesto que el brasileño no se queda atrás. Este tiene una larga trayectoria por fuera de Atlético Nacional. Ya fue campeón de la liga colombiana e, incluso, lideró a Costa Rica en la Copa del Mundo 2002 y 2006.

El estilo de juego puede variar, pero las plantillas dirigidas por los técnicos han demostrado tener variantes interesantes. No obstante, Alexandre tiene más un juego más rápido y directo, mientras que Harold se inclina más por uno de apertura con transiciones mesuradas.

Un aspecto para destacar es que los dos tienen un buen manejo de grupo, ya que sus dirigidos, en la mayoría de partidos, plasman en la cancha las propuestas tácticas.

Guimaraes y Rangel, duelo de viejos conocidos

Los refuerzos de Atlético Nacional e Independiente Santa Fe llaman mucho la atención, especialmente en el club ‘Cardenal’, quien tiene nuevas vinculaciones como la de Sherman Cárdenas. Además de ellos, John Arias y Johan Caballero son algunos que complementan la lista.

Sin embargo, el nombre más importante es el de Michael Rangel, quien fue figura en América de Cali en 2019, el cual quedó campeón bajo las órdenes de Alexandre Guimaraes.

El brasileño siempre tuvo un gusto particular por el nacido en Floridablanca, Santander. Además, en alguna oportunidad, existió el rumor de que Rangel llegaría a Nacional en este mercado de pases.

En la siguiente publicación, en la cuenta de Twitter de Santa Fe, se confirmó que el delantero está disponible:

Preparando el debut en Liga ante Nacional 🦁🇲🇨 Sherman Cárdenas 🎩

Michael Rangel ⚽️ pic.twitter.com/rySNbDwghW — Independiente Santa Fe (@SantaFe) January 14, 2021

Hora y fecha de Nacional vs. Santa Fe

El encuentro se disputará a las 6:05 de la tarde de este domingo 17 de enero en el estadio Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín, recientemente remodelado. La fecha arrancará con otro grande del país: Millonarios enfrentará a Envigado este sábado a las 5:00 p.m, pero no podrán jugar en El Campín por alerta roja en la ciudad.