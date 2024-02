Por: El Colombiano

Las críticas le han llovido a la Dimayor desde todos los sectores por no haber sancionado a Nacional después de que algunos de sus hinchas quemaran 55 sillas en el estadio Atanasio Girardot tras la derrota 1-0 que sufrió ante Millonarios el pasado fin de semana.

No obstante, fue el informe del árbitro del partido, el vallecaucano Nolberto Ararat, el que le permitió a la Comisión Disciplinaria archivar el caso.

Según consignó el árbitro central, quien además expulsó a los porteros Álvaro Montero y Santiago Rojas, la situación que ocurrió en la tribuna no impidió el normal desarrollo del compromiso.

“Al minuto 90+3 de juego en la tribuna sur – oriente – alta se observa llamarada (incendio) que no influyó en nada en el normal desarrollo del juego. El partido nunca se interrumpió por este motivo”, apuntó el árbitro.

Esta situación fue contraria a la sucedida el año pasado en el Parque Estadio Sur durante la derrota 5-0 que el Medellín le propinó al verde, cuando por culpa de algunos hinchas el partido tuvo que ser suspendido y por eso llegaron las sanciones por parte de la Dimayor.

En cambio, frente a lo sucedido en el Atanasio, dijo la Dimayor, “el árbitro calificó como ‘Buenas’ las medidas de orden tomadas por Atlético Nacional, a la vez que no reportó incidentes y observaciones eventuales, motivo por el cual, puede concluirse que el árbitro no observó ninguna anomalía en torno a la seguridad y la organización del Partido y lo ocurrido se trató de un hecho aislado”.

Por su parte, Nacional también hizo unos descargos en los que aseguró no tener relación ni con la barra ni conocimiento de que estos hechos iban a ocurrir: “Estas personas no representan los valores de Atlético Nacional y que el Club no tuvo control alguno ni conocimiento previo de la situación para lograr evitar que se consumaran los hechos y obró diligentemente, una vez ocurrieron, para lograr mitigarlos. Asimismo, no se demuestra la culpabilidad y/o negligencia del Club”.

Sin embargo, Nacional sí deberá cumplir con las sanciones que le impuso la Comisión Local de Seguridad, Comodidad y Convivencia, que tratan de dos partidos sin público en la tribuna sur y luego, otros cuatro partidos, sin el ingreso de parafernalia.

