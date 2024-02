Este miércoles, 14 de febrero, Federico Gutiérrez confirmó la sanción que recibirá el estadio Atanasio Girardot por los desmanes ocurridos en la tribuna sur durante el clásico contra Millonarios.

El alcalde de Medellín informó que la tribuna sur del estadio estará “restringida” por dos fechas, y que, además, se prohibirá el ingreso de parafernalia, es decir, de elementos para armar ‘la fiesta’ dentro del estadio.

“Ante los actos vandálicos en el Estadio Atanasio Girardot durante el pasado fin de semana, la Comisión para la Seguridad, Comodidad y Convivencia del Fútbol tomó la siguiente decisión: por dos fechas, la tribuna sur estará restringida. Luego, durante cuatro partidos, se limitará el ingreso de parafernalia a la tribuna sur“, escribió.

Asimismo, el mandatario explicó que los supuestos fanáticos de Atlético Nacional que quemaron las sillas de la tribuna sur ya fueron identificados y que la Fiscalía está a cargo de los respectivos procesos penales.

“Varios de los responsables se encuentran identificados y con la Fiscalía estamos avanzando en los respectivos procesos penales para que respondan ante la justicia por los hechos”, agregó.

Esto no es barrismo.

Esto es criminal.

Unos vándalos quemaron parte de las gradas del Sur del Estadio Atanasio Girardot.

