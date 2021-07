Nacional se fue adelante muy temprano, a los 6 minutos, cuando Jarlan Barrera aprovechó una desatención de la defensa azul para vencer a Christian Vargas.

Millonarios reaccionó y emparejó a los 25, por medio de Mackálister Silva. Sin embargo, el verde volvió a ponerse al frente 6 minutos después, por medio de Jonathan Álvez.

La alegría tampoco le duró mucho a Nacional, pues el capitán albiazul volvió a empatar las cosas para el equipo capitalino dos minutos después, al 33.

David 𝑴𝒂𝒈𝒊𝒂𝒍𝒍𝒊𝒔𝒕𝒆𝒓 Silva 🎩, ladies and gentlemen.

That’s the first one from 𝘦𝘭 𝘮𝘢𝘦𝘴𝘵𝘳𝘰.

🔵 @MillosFCoficial 2 🆚 2 @nacionaloficial 🟢 #FloridaCup pic.twitter.com/XcNmiKy0OQ

— Florida Cup (@Florida_Cup) July 29, 2021