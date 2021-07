El mensaje de bienvenida fue publicado en inglés en la cuenta de la Florida Cup, que tiene poco más de 39.000 seguidores, y está acompañado de una foto que muestra la llegada de varios integrantes de Atlético Nacional a Estados Unidos.

“¡Los Campeones de la #FloridaCup 2018 están de vuelta en la ciudad!”, se lee en la publicación, cuya imagen fue tomada en el aeropuerto de Orlando.

Ante el saludo oficial, desde la cuenta de Nacional le respondieron en el mismo idioma para agradecerle por la invitación.

🟢⚪️ Thanks for the invitation. We are happy to be back! 🌴💪 #FloridaCup 🏆 https://t.co/18iBswywhS

— Atlético Nacional (@nacionaloficial) July 27, 2021