A Atlético Nacional no le tocó de otra que buscar estadio para afrontar el partido de este jueves (7:00 p. m.) frente a Melgar de Perú, por la segunda fecha del Grupo H de la Copa Libertadores 2023. La reunión entre las partes no prosperó y desde la Alcaldía de Medellín se determinó no prestar el Atanasio Girardot.

No será la primera vez que al ‘Rey de Copas’ deba salir de su escenario natural y oficiar como local lejos de tierras antioqueñas. De hecho, este cotejo, en el que podría asegurar el liderato en solitario de su zona, será el número 14 en el que sea el anfitrión en el papel, pero en realidad sea un visitante más.

“Conmebol dio hasta las 5 p. m. para tomar una decisión. Se tomó una decisión concertada: no se juega el jueves en Medellín porque no hay garantías para jugar en paz”, indicó sobre este tema Óscar Hurtado, alcalde encargado de Medellín, ante las vacaciones del titular, Daniel Quintero.

De acuerdo con el estadígrafo Álvaro Hincapié, Nacional ha jugado en seis sedes diferentes aparte de la capital antioqueña. La más recordada, Bogotá, que lo recibió para la gran final de la Copa en 1989, aquel 31 de mayo, cuando se consagró y alcanzó el título ante Olimpia de Paraguay.

Pero también le han abierto las puertas al conjunto paisa ciudades como Pereira, Santiago (Chile), San Cristóbal (Venezuela), Miami (Estados Unidos) y Asunción (Paraguay); esta última con ocasión debido a las fuertes protestas del paro nacional que se llevó a cabo en el país, que obligó a salir de suelo patrio.

En esta ocasión, Barranquilla podría convertirse en la séptima ciudad en recibir al onceno antioqueño en su intención de disputar la competición como local; aunque en declaraciones previas, el presidente Mauricio Navarro había indicado que su segunda sede ante Conmebol era la ‘Perla del Otún’.

En este juego, el elenco del brasileño Paulo Autuori saldrá a revalidar la victoria conseguida el pasado 5 de abril (1-2) ante Patronato de Argentina y afirmarse como puntero de su zona; ante un contrincante que igualó en casa (1-1) ante Olimpia y requiere del triunfo en suelo ‘cafetero’.

En cuanto al Atanasio Girardot, Hurtado confirmó que deberán reparar los daños, que ascienden a casi $ 1.000 millones, por lo que por ahora no se podrá habilitar el sector de sur; en donde se dañaron torniquetes, puertas de acceso, cámaras de seguridad y demás infraestructura deportiva.