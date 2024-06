Este sábado, 15 de junio, el club Milwall FC, de la segunda división inglesa, confirmó el fallecimiento del joven arquero, quien el pasado 5 de junio se robó las miradas de la prensa al salir figura en el amistoso entre Bélgica y Montenegro (2-0), previo al inicio de la Eurocopa.

Matija Sarkic, de 26 años de edad, murió por causas desconocidas y, al parecer, fue encontrado por sus amigos, quienes alertaron inmediatamente a las autoridades.

Millwall Football Club is completely devastated to announce that Matija Sarkic has passed away at the age of 26.

