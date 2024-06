El fútbol es el deporte más popular del mundo, pues en casi todos los países se practica esta disciplina y por eso mismo es que mueve tantas pasiones y emociones con los distintos equipos que hay.

Sin embargo, por esa misma pasión muchas veces ocurren hechos más que lamentables entre hinchas o incluso con los jugadores, pues algunas veces son atacados por cualquier motivo por parte de los supuestos aficionados.

Ese fue el caso que le ocurrió al jugador Faisal Halim de Malasia, quien hace unos días estaba compartiendo con sus familiares a las afueras de un centro comercial, cuando de repente llegó un sujeto y le tiró ácido en su rostro sin justificación alguna.

En este entonces, el futbolista fue llevado al hospital más cercano y de una vez tuvieron que operarlo, ya que tenía quemaduras de cuarto grado en su rostro, manos, brazos, hombros y pecho, una situación muy complicada que alarmó de gran manera a sus allegados.

Lee También

Ahora, unos días después de que le ocurrió este hecho, Halim, de 26 años de edad, dio una rueda de prensa junto a los directivos de su equipo, Selangor FC, en el que aseguró que ya está mucho mejor gracias al trabajo hecho por los médicos y que no ve hora de volver al terreno de juego después de este lamentable suceso que tuvo que vivir.

“Mi esperanza es volver al campo en los próximos uno o dos meses, aunque el médico dice que podría tardar hasta seis. Estoy dispuesto a volver a entrenar cuando los médicos me den luz verde”, aseguró el futbolista.

📽️ The press conference & first public appearance of Faisal Halim at the SFC Training Centre just now. Let’s keep on praying for his health and speedy recovery, InshaaAllah 🤲❤️💛#MerahKuning #LambangKebanggaan#JusticeForFaisalHalim pic.twitter.com/cOOEpGooUO

— Selangor FC (@selangorfc) June 13, 2024