“Otra pérdida triste e irreparable en el mundo del deporte. Otra tragedia sin precedentes. En Chapecoense, lamentamos profundamente el fallecimiento de Kobe Bryant. Simpatizamos con familiares, amigos y fanáticos y les deseamos todo lo mejor. Nuestras oraciones están contigo”, manifestó Chapecoense en su cuenta de Twitter.

Mais uma perda triste e irreparável no mundo do esporte. Mais uma tragédia sem precedentes. Nós, da Chapecoense, lamentamos profundamente o falecimento de Kobe Bryant. Nos solidarizamos com os familiares, amigos e fãs e desejamos muita força. Nossas orações estão com vocês. #rip

— Chapecoense (@ChapecoenseReal) January 26, 2020