La leyenda de la NBA Kobe Bryant murió este domingo en un accidente de helicóptero en los suburbios de Los Ángeles, informó el sitio web de celebridades TMZ, asegurando que cinco personas fueron confirmadas como fallecidas en el incidente.

Los Angeles Times también confirmó un accidente de helicóptero en las colinas cercanas de Calabasas, en el sur de California.

El incidente se produjo solo unas horas después de que la exestrella de Los Angeles Lakers, de 41 años, felicitara a la actual estrella de ese equipo, LeBron James, quien lo superó como el tercer máximo anotador de la historia de la NBA en un partido el sábado contra Filadelfia.

Los funcionarios del alguacil del condado de Los Ángeles dijeron que no había sobrevivientes del accidente de la mañana en una ladera en Calabasas, al oeste de Los Ángeles.

Bryant fue cinco veces campeón de la NBA en una carrera que comenzó en 1996 y duró hasta su retiro en 2016. También fue dos veces medallista de oro olímpico, ayudando a que el equipo estadounidense de estrellas de la NBA obtuviera títulos en 2008 en Pekín y 2012 en Londres.

A continuación, varias imágenes que se conocen desde el lugar del accidente en el que falleció Bryant y una transmisión en directo del Washington Post desde allí:

#UPDATE Kobe Bryant's 4 daughters reportedly among those killed in helicopter crash https://t.co/1ooBN1YeIj pic.twitter.com/pVnIJEWeNz — WPLG Local 10 News (@WPLGLocal10) January 26, 2020

Prayers for #KobeBryant's family and 4 others onboard helicopter crashed this morning in Calabasas near his home close..NW of Los Angeles..so sad pic.twitter.com/PUCDT9Jxjz — HorseBelle (@seabiscuit7) January 26, 2020

#BREAKING: Kobe Bryant killed in helicopter accident; atleast 3 others killed too – @TMZ pic.twitter.com/eeQIBJtUFO — Amichai Stein (@AmichaiStein1) January 26, 2020