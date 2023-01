El jugador inglés Anton Walkes, defensa del Charlotte FC, murió este jueves por las heridas sufridas en un accidente marítimo en el estado de Florida (sureste), informaron la liga de fútbol norteamericana (MLS) y medios locales.

There are no words to describe the sorrow of everyone in Major League Soccer today after learning of the tragic passing of Anton Walkes of Charlotte FC. Anton was a talented and dedicated player who was loved by his teammates and fans. pic.twitter.com/9S7hT3fMiM

— Major League Soccer (@MLS) January 19, 2023