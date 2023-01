La cantera de Atlético Nacional sigue exportando futbolistas a diferentes partes del mundo. En búsqueda de nuevas oportunidades, el cuadro ‘verdolaga’ selló este martes una interesante opción de negocio, con quien es considerado uno de sus activos más importantes en sus fuerzas básicas.

El North Texas SC, que hace parte de la MLS Next Pro, considerada la tercera división del balompié americano, y que es filial del F.C. Dallas, elenco de Primera en el que milita el samario Jesús Ferreira, confirmó en sus filas al extremo y lateral derecho Yéicar Perlaza; quien aún no debuta como profesional.

Perlaza, de 19 años, quien fue convocado en tres partidos del primer equipo durante 2022, en la era del técnico Hernán Darío ‘El Arriero’ Herrera, fue cedido en préstamo por un año por parte del ‘Rey de Copas’, en una operación de la que no se divulgaron mayores detalles sobre el trato alcanzado.

Bienvenido Parce 🇨🇴

We have signed @perlaza_yeicar on loan from @nacionaloficial as our first signing for the 2023 @MLSNEXTPRO season.

📰 https://t.co/IWdJd2TGQB pic.twitter.com/LW8fNk5k7L

— North Texas SC (@northtexasSC) January 17, 2023