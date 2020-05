Cortés dijo en el canal argentino que luego de la última golpiza, Villa se fue a la casa de Quintero y que cuando regresó, ella no le quería abrir, motivo por el que Quintero la contactó para avisarle que Villa iba por un documento y no a agredirla.

“A la hora u hora y media, él volvió y en ese momento recibí una llamada de Juan Fernando Quintero diciéndome que Sebastián iba a venir por el pasaporte, que se le había quedado. Yo le dije que si le abría me podía volver a pegar”, relató inicialmente.

Y agregó: “‘Juanfer’ me decía: ‘Dani, tranquila, él no te va a volver a tocar; él está con mi primo. Lo mandé con mi primo para que no te volviera a hacer daño. Tranquila, ábrele para que busque el pasaporte y se vaya’”.