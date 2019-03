Luego del encuentro, la jefe de la cartera laboral señaló a medios que el ministerio tiene la obligación de revisar este tema y para eso existen los inspectores. Si las empresas privadas, cualquiera que sea, no cumplen las condiciones debe ser castigado, incluso con millonarias multas, y no descartó esa posibilidad en este caso.

“Aquí hay denuncias de no pago de hoteles, de viáticos, falta de uniformes, atraso en salarios. Nos vamos a reunir con la Federación para ver qué podemos entrar a negociar. El Ministerio tiene inspectores laborales que revisan incumplimientos, y es nuestra obligación hacerlo. No descartamos sanciones”.

Arango agregó que, en su opinión, no hay lugar al argumento de que el fútbol femenino no es rentable y que la financiación o falta de patrocinio no puede ser una excusa para terminarlo.

Las reconocidas futbolistas explicaron que no se trata solo de las graves denuncias de acoso sexual, sino de discriminación de género y problemas laborales. Isabela Echeveeri expresó:

“Las jugadoras de la liga profesional estamos todas unidas para encontrar de mano de la ministra soluciones para los problemas que estamos teniendo en este momento, que nos traten como nos deben tratar, que no haya discriminación laboral, ni sexual y que haya una liga profesional colombiana femenina”.

La ministra, por su parte, enfatizó:

“El machismo se tiene que acabar. Nosotros no vamos a permitir más maltrato a las muchachas jugadoras”.

Las futbolistas de la @FCFSeleccionCol femenina, @isaeche11 y @nataliagaitan3 en compañía de Carlos González Puche, director Ejecutivo y Luis Alberto García, secretario General de @acolfutpro abordaron con la ministra @AliciaArango la problemática laboral que atraviesan. pic.twitter.com/UjRVRDd6qe — MinTrabajo (@MintrabajoCol) March 11, 2019

En la reunión también estuvieron el Director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales, Acolfutpro Carlos González, quien estuvo acompañado por Luis Alberto García, Secretario General de Acolfutpro.

Ahora viene la reunión con directivos del fútbol colombiano, encabezados por Jorge Enrique Vélez, presidente de la Dimayor, para avanzar en las investigaciones y buscar soluciones.