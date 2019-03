La protagonista de la denuncia pública es Isabella Echeverri, futbolista que desde hace varios años representa al país en la Selección Colombia Femenina absoluta. Sin embargo, para llegar allí, la mediocampista accedió a pagarle al entrenador de ese entonces, Felipe Taborda, para que la incluyera en una convocatoria, la observara y la tuviera en cuenta para pelear un lugar en los torneos que disputaría el equipo.

La consignación publicada por El Tiempo evidencia que el pago de 1.200.000 pesos a la cuenta bancaria de Taborda se efectuó el 10 de diciembre de 2013, como se puede ver a continuación:

Echeverri le contó a ese medio de comunicación que la consignación a Taborda fue hecha por su padrastro, Michael Robbin.

Por su parte, la futbolista contó más detalles en Caracol Radio de cómo funcionaba esa “convocatoria paralela” en la que Taborda recibía dinero por tener junto al plantel de la Selección Colombia “jugadoras invitadas”.

“No me convocaron a la Selección (a finales de 2013). Yo tenía muchas ganas de estar ahí. Me dicen que puedo ir como una jugadora invitada, a probarme, para que me vieran. Me indican que tengo que pasar ese dinero a una cuenta para quedarme en el mismo hotel en el que estaba la Selección Colombia. Pago esa cantidad al señor Felipe Taborda, me quedo ahí, me meten en una habitación donde estaban 3 compañeras de la Selección que sí estaban convocadas. Yo voy a entrenar, hago todo el proceso, me gano el puesto y voy al Sudamericano”, relató la futbolista.