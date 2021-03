“Abrir esa puerta es un riesgo muy grande… Hasta el momento hemos tenido éxito en contener la cepa brasileña del coronavirus”, explicó el ministro en declaraciones entregadas a Blu Radio.

Y agregó que “no tendría justificación” darle luz verde a que un chárter entre al país con los integrantes de la Selección Brasil para el enfrentamiento contra Colombia en el camino clasificatorio para el Mundial.

“Frente a otros vuelos humanitarios desde Brasil que no se han autorizado, no tendría presentación permitir este [el de un equipo de fútbol]. La epidemiología no da para eso”, argumentó.