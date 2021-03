El atacante se lesionó el pasado 24 de febrero, en la derrota de su equipo 0-1 de local ante el Real Madrid de España en el partido de ida de los octavos de final de la Champions League.

Después del encuentro, el Atalanta señaló que el vallecaucano tendría una incapacidad estimada de 15 días; sin embargo, este martes 2 de marzo volvió a los entrenamientos.

De hecho, Gian Piero Gasperini, su entrenador, lo incluyó en la lista de convocados para el compromiso de este miércoles 3 de marzo frente al Crotone, contienda válida por la fecha 25 de la Liga de Italia y para la que también fue concentrado el delantero ‘cafetero’ Luis Fernando Muriel.

Incluso, el propio técnico explicó en rueda de prensa que lo de Duván Zapata era “algo leve” y que “no hay preocupación” porque el artillero ya se reintegró a las prácticas con el resto del plantel.

El consecuencia, Zapata no solo podrá reaparecer en la Serie A, ya que también podrá afrontar el choque de vuelta ante Real Madrid, el martes 16 de marzo, y ser tenido en cuenta para la Selección Colombia.

El combinado nacional recibirá a Brasil y visitará a Paraguay el 26 y 30 de marzo, respectivamente, en desarrollo de las jornadas 5 y 6 de la Eliminatoria suramericana.

El colombiano fue convocado para el próximo partido del Atalanta:

📋 I 20 nerazzurri convocati per #AtalantaCrotone!

💪 Our squad list for tomorrow!#SerieATIM #GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/VyjAUFZgnq

— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) March 2, 2021