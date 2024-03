Para nadie es un secreto que perder es una de la parte más complicadas que viven los futbolistas, ya que esto afecta al club en la tabla de posiciones, resta confianza en los futbolistas, preocupa y causa conflicto con los hinchas y mucho más, por lo que se vuelve una situación tensa.

De hecho, esa es la situación que vive actualmente Millonarios, pues lleva seis compromisos sin ganar (cinco derrotas y un empate), la clasificación está complicada y los jugadores se ven afectados, pues la confianza ya no es igual y eso se ve reflejado en los compromisos.

Para contrarrestar esta situación, el club bogotano trabajaba con un profesional en todo el tema de psicología, Pablo Jacobsen, que ayudaba a los jugadores en cuanto a la confianza, la tranquilidad y hasta la respiración para controlarse en los momentos más complicados, pero al parecer este año ya no es así y eso ha costado dentro de la plantilla.

En el programa de este lunes 18 de marzo, Clara Támara, panelista de Pulzo Deportes, confirmó que el equipo ya no cuenta más con el apoyo de este profesional y que esa sería una de las causas del complicado momento que vive el club.

Justo cuando los panelistas estaban analizando todo lo que fue el compromiso con Envigado, que terminó 1-1, todos estuvieron de acuerdo en que todo puede pasar por un tema mental y que por eso el club debería trabajar más en ese aspecto, hasta que Clara explicó que eso cambió este año en la institución.

“Millonarios cambió el tema del ‘caoching’. Antes lo hacía con Pablo Jacobsen y ahora no. Pablo me contó a inicio de año que Gamero le dijo que no iban a continuar trabajando con él, que era pieza clave de todo el éxito del equipo, pero este año ya no. Entonces ¿Quién está trabajando ese tema del equipo?”, comentó Clara.