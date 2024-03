En la misma forma que Nacional se hundió en la Liga Betplay, Millonarios vive un duro momento en Colombia, por lo que ahora piensa en su comienzo en la Copa Libertadores y en cómo será el grupo que enfrente en este certamen continental en 2024.

¿En qué grupo quedó Millonarios en la Copa Libertadores de 2024?

Los rivales del equipo bogotano se conocerán en el sorteo del lunes 18 de marzo, desde las 6:00 de la tarde (hora en Colombia), pero es claro que no enfrentará a San Lorenzo (ARG), Talleres (ARG), The Strongest (BOL), Universitario (PER), Deportivo Táchira (VEN), Rosario Central (ARG) y Alianza Lima (PER), porque están en el bombo tres, el suyo.

Lo cierto es que Millonarios llegó a su sexto partido consecutivo sin ganar luego de empatar 1-1 contra Envigado en la fecha 12, resultado que lo aleja cada vez más de los ocho mejores de la Liga Betplay.

En una jornada que también desembocó en la renuncia de Jaime de la Pava en Deportivo Cali, la realidad para varios de los denominados grandes del país es cada vez más complicada y sus opciones de clasificar a la siguiente fase se hacen muy pequeñas.

¿Cómo quedó la tabla de posiciones de Liga Betplay luego de la fecha 12?

El fútbol colombiano tiene un líder único, Deportivo Pereira, que sigue demostrando su buen momento en el actual campeonato, en medio de la crisis en la que parecen hundirse los más poderosos.

Posición Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Pereira 26 12 2 Tolima 23 (+9) 12 3 Santa Fe 23 (+8) 12 4 Equidad 23 (+4) 12 5 Junior 21 (+6) 12 6 Once Caldas 21 (+2) 12 7 Bucaramanga 20 11 8 Jaguares 16 11 9 Medellín 15 12 10 Cali 14 12 11 Envigado 14 (-2) 12 12 Águilas Doradas 14 (-3) 11 13 América 13 (0) 11 14 Fortaleza 13 (-3) 12 15 Millonarios 12 (-1) 12 16 Alianza FC 12 (-4) 12 17 Boyacá Chicó 12 (-5) 12 18 Pasto 11 12 19 Nacional 10 11 20 Patriotas 5 11

En una jornada que brilló por el logro histórico de Dayro Moreno, los equipos más veces campeones de Colombia volvieron a decepcionar al no poder ganar y seguir en su mala racha.

De ahí, el Eje Cafetero sumó, a la alegría del goleador de Once Caldas, la felicidad por la victoria de Deportivo Pereira 2-1 contra Águilas Doradas, con lo que llegó a 26 unidades, como primero en solitario.

Independiente Santa Fe es uno de los pocos tradicionales que saca la cara, pues está en el tercer puesto a solo tres unidades del líder. No muy lejos, Junior también anda en la pelea, de quinto, con 21 puntos. Todo eso, en medio de la crisis de los grandes.

