Ya quedaron definidos los 32 equipos que participarán en el máximo torneo de clubes de Sudamérica y entre ellos están dos equipos colombianos. Lo que resta es conocer cómo se conformarán los 8 grupos (de cuatro clubes cada uno) y esto se resolverá el próximo lunes 18 de marzo.

(Vea también: Por qué Millonarios y Junior se elevan soñando con el Mundial de Clubes)

El sorteo se llevará a cabo desde las 6:00 de la tarde (hora en Colombia) y el sorteo podrá verse en vivo en toda Sudamérica y el mundo a través del canal de YouTube de la Conmebol.

El campeón de la Libertadores 2023 será colocado directamente como cabeza de serie del Grupo A y los demás equipos del bombo 1 se repartirán como cabezas de serie de los 7 grupos restantes (B al H).

En la fase de grupos cada equipo jugará un partido en condición de local y un partido en condición de visitante contra cada uno de los otros equipos del mismo grupo. Los equipos ubicados en primer y segundo lugar de cada grupo se clasificarán para la fase de octavos de final.

Los 8 equipos ubicados en la tercera posición en sus respectivos grupos clasificarán a la fase de playoffs de octavos de final de la Sudamericana 2024.

Bombos y cómo será el sorteo de Libertadores

Dentro de un mismo grupo no podrá haber dos equipos de un mismo país, por lo tanto, si resultaran sorteados, pasarán a ocupar el siguiente grupo y se sorteará nuevamente otro equipo para dicho grupo.

Estos son los bombos para el sorteo de Copa Libertadores 2024:

Bombo 1: Palmeiras (BRA), River Plate (ARG), Flamengo (BRA), Gremio (BRA), Peñarol (URU), Sao Paulo (BRA) y Liga de Quito (ECU).

Bombo 2: Atlético Mineiro (BRA), Independiente del Valle (ECU), Libertad (PAR), Cerro Porteño (PAR), Estudiantes de la Plata (ARG), Barcelona (ECU), Bolívar (BOL) y Junior de Barranquilla (COL).

Bombo 3: San Lorenzo (ARG), The Strongest (BOL), Universitario (PER), Deportivo Táchira (VEN), Rosario Central (ARG), Alianza Lima (PER), Millonarios (COL) y Talleres (ARG).

Bombo 4: Caracas (VEN), Liverpool (URU), Huachipato (CHI), Cobresal (CHI), Botafogo (BRA), Palestino (CHI), Nacional (URU) y Colo-Colo (CHI).

🙌 ¡Los bolilleros del sorteo de la Fase de Grupos de la CONMEBOL #Libertadores 2024! 🔜🏆 El lunes conoceremos las zonas en el camino a la #GloriaEterna. pic.twitter.com/k2ZAWlfYpn — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) March 15, 2024

Lee También

Junior de Barranquilla puede quedar en su grupo con cualquier equipo del bombo 1, 3 y 4, mientras que Millonarios podrá encontrarse con cualquiera del bombo 1, 2 y 4.

Lee todas las noticias de deportes hoy aquí.