La quinta fecha de la Liga Betplay Dimayor continuará con el partido entre Millonarios y Deportivo Pereira, este domingo a las 2 de la tarde. La Alcaldía de Bogotá ha confirmado que ya es posible utilizar el estadio El Campín, para que tanto Millonarios como Santa Fe puedan disputar sus encuentros.

La actualidad de ambos equipos es totalmente distinta; Deportivo Pereira viene de empatar dos juegos y perder otros dos. Por ello, está ubicado entre las últimas posiciones de la tabla. Por otro lado, Millonarios, quien parece recuperarse de una temporada para el olvido, está en los primeros puestos sin haber perdido ningún partido.

El último encuentro de los ‘Embajadores’ fue ante Independiente Medellín en la ciudad paisa. Esta es la publicación en la cuenta oficial de Twitter de Millonarios después del partido:

90’ Termina el partido. Nos traemos un buen punto del Atanasio Girardot frente al Medellín. La próxima fecha será el domingo frente al Pereira en el regreso a nuestra casa, El Campín. 💙⚽️ ¡VAMOS MILLONARIOS! pic.twitter.com/vHhvU6Otds — Millonarios FC (@MillosFCoficial) February 5, 2021

Igualmente, la obligación de ganar aplica para los dos clubes, porque los ‘Azules’ tienen que reforzar lo demostrado en estas primeras fechas, mientras que lo ‘Matecañas’ deben recuperarse cuanto antes.

Antecedente de Millonarios vs. Pereira

Recientemente, la final de la Liguilla Betplay Dimayor fue disputada entre Millonarios y Pereira en Bogotá. En este torneo se enfrentaban los equipos que no alcanzaron a meterse en el selecto grupo de los ocho mejores.

Los capitalinos consiguieron el triunfo, con un solitario gol de Juan Camilo Salazar, quien recibió un centro por derecha, en el minuto 31 del primer tiempo. No obstante, la victoria no sirvió para lograr un cupo en la Copa Sudamericana, porque Millonarios no pudo ganar el partido decisivo ante Deportivo Cali.

Millonarios vs. Pereira: fecha, hora y canal

Fecha: domingo 7 de febrero.

Hora: 2:00 p.m.

Canal: Win Sports +