El mediocampista Daniel Giraldo comunicó, previo al debut de Millonarios en la Liga BetPlay 2025-I ante Unión Magdalena, este viernes, que no continuará más en la institución azul y dejó sentidas palabras para el club y sus hinchas.

El campeón de Liga y Supercopa BetPlay con el elenco ‘Embajador’ aseguró que su paso por Millonarios le dejó los mejores momentos de su carrera y agradeció a los seguidores del club por el apoyo que recibió desde el primer día que se vistió de azul.

“Hoy quiero despedirme de este club maravilloso donde pasé los mejores momentos de mi carrera; gracias a la hinchada de Millonarios por la forma cómo me trataron desde el primer día porque siempre nos alentaron y me ayudaron a cumplir un sueño: ser campeón en este club”, inició Giraldo.

El mediocampista vallecaucano, que tuvo dos ciclos en Millonarios, en 2021 y 2022, consiguió disputar un total de 125 partidos, en los que convirtió cuatro goles y puso cinco asistencias, además de los trofeos que levantó mientras hizo parte del club capitalino.

Giraldo también quiso destacar a todas las personas que trabajan en Millonarios y les agradeció por los momentos compartidos y enseñanzas que le dejaron:

“Quiero agrader a todas las personas que trabajan en ‘Millos’. A mis compañeros, gracias por ese grupo y ambiente increíble que vivimos y construimos. Utileros, cuerpo médico, directivos… Todo el personal de apoyo y todo lo que rodea a ‘Millos’, agradecerles por estos años donde me ayudaron a ser mejor cada día y a ganar”, concluyó el mediocampista.

El nuevo destino de Daniel Giraldo será el Juventude, de Brasil, y ya fue anunciado oficalmente en las redes del club.

Bienvenido Daniel Giraldo 🇨🇴

Com passagem pela Seleção Colombiana, o volante de 32 anos, estava no Millionarios (COL). Daniel Giraldo está à disposição do técnico Fábio Matias para a sequência da temporada.

🔗 Mais no site: https://t.co/eNq6PE6Haw #ECJ #JUventude pic.twitter.com/vf57IgG6su

— E.C. Juventude (@ECJuventude) January 24, 2025