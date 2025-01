Si hay un equipo que no tiene a sus hinchas contentos es Millonarios, ya que en este mercado de transferencias tuvo muy poco movimiento (casi ninguno) y por eso hay muchos que no confían en que se vayan a conseguir los objetivos de la temporada.

(Ver también: “Es la mejor noticia”: Carlos Antonio Vélez aplaudió salida de Falcao de Millonarios)

De hecho, el tema de que no se haya contratado a nadie y que tampoco se le haya renovado el contrato a Falcao García tiene bastante reacios a los aficionados, quienes incluso tienen una tendencia de no abonarse para este primer semestre.

Además, hay unos periodistas que también se han pronunciado con respecto a la situación del club, pues consideran que los directivos no lo manejan como deberían y que lo que están haciendo con el histórico delantero colombiano tampoco tiene presentación.

Lee También

Carlos Antonio Vélez se fue de frente contra Millonarios

Uno de esos fue Carlos Antonio Vélez, quien en el programa ‘Palabras Mayores’ aseguró que no le ve un buen futuro al equipo, al menos durante 2025.

“Millonarios tiene que reforzarse, pero no con Yairo Moreno ni con Joselito Martínez, no, como un equipo serio que vaya a competir y eso es lo que hasta ahora no ha hecho (…) Yo no creo que con este plantel Millonarios vaya a conseguir un título, sinceramente, ojalá me equivoque”, dijo el periodista.

Y sobre todo el tema de Falcao que ha salido, en el que se despidieron de él y luego se reactivaron las negociaciones, agregó: “Lo de Millonarios es esperpéntico. Eso de Falcao, me mantengo, lo mejor sería una separación de vienes y que Falcao diga que no, porque estoy de acuerdo con Meluk, esta es una trampa solapada (…) Al final, que están en negociaciones, que ya está la plata y que la pelota está en el lado de Falcao. Entonces mañana esto no se cierra y la culpa la tuvo Falcao, porque Millonarios hizo todo lo posible. Millonarios hizo mal todo lo posible”.

Finalmente, concluyó diciendo que el que va a terminar mal es Falcao, porque para el periodista lo que están haciendo las directivas es un “manoseo” total con el jugador.

(Ver también: “Se tiene que ir”: Vicky Dávila le encontró el lío a la salida de Falcao y da solución)

Cuándo es el primer partido de Millonarios

Lo cierto es que David González debutará de forma oficial con el equipo ‘Embajador’ en la noche de este viernes 24 de enero, cuando visite al Unión Magdalena por la primera jornada de la Liga BetPlay 2025-1 a partir de las 8:00 de la noche.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de deportes hoy aquí.