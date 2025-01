Este martes 21 de enero, Millonarios sorprendió a sus hinchas al anunciar que no se había llegado a un acuerdo para lograr la continuidad de Radamel Falcao García, por lo que este dejaba de ser jugador del club.

Esto cayó como un balde de agua fría para muchos, por lo que las directivas del equipo capitalino recibieron varias críticas. Sobre este tema, el periodista Carlos Antonio Vélez se pronunció este miércoles en el programa ‘Planeta fútbol’, de Antena 2, y aseguró que era lo mejor para ambas partes.

“Millonarios tiene un billetico ahí que no se va a gastar en Falcao. Es la mejor noticia para Falcao y para Millonarios. Bueno, es una opinión, porque, pues, Falcao jugó muy poquito y a raíz de esa elección del mejor jugador volvieron y le dieron con todo”, mencionó inicialmente en el espacio radial.

Para Vélez, el futbolista samario no merecía cierto tipo de comentarios que recibía, ya que desde su llegada fue altamente criticado por aficionados de otros clubes.

“Los hinchas de Millonarios lo defienden, mientras que los de los demás equipos lo perratean, y eso no se lo merece un jugador como Falcao. ¿Entonces para qué? Hizo muy poquitos goles, su participación fue casi nula… no tiene sentido. No vale la pena desgastar la imagen”, agregó el comunicador en el mismo programa.

Sin necesidad de poner una lupa resulta fácil calificar como una buena noticia q @FALCAO y @MillosFCoficial se hayan separado amistosamente. Duele ver a un señor, como persona, y una verdadera leyenda e ídolo sometido a un “perrateo”permanente producto de la rivalidad entre… — Carlos Antonio Velez (@velezfutbol) January 22, 2025

¿Cómo se despidió Radamel Falcao de Millonarios?

Con un emotivo video publicado en sus redes, el ‘Tigre’ les dedicó unas palabras de despedida al club de sus amores y a sus hinchas.

“Haber tenido la oportunidad de regresar a Colombia con mi familia, que mis hijos vivieran en el país donde todo inició y cumplir mi sueño de jugar en Millonarios son de las cosas más grandes que me han pasado en la vida”, aseguró inicialmente.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Falcao (@falcao)

Según Falcao, motivos ajenos a su voluntad y a lo deportivo impidieron que pudiera continuar vistiendo la camiseta azul.

“Gracias, Millonarios, por cumplir mi sueño y abrirme las puertas de este hermoso club, gracias a todos mis compañeros, a los directivos, gracias a todos los que hacen parte del club y gracias a la hinchada que a pesar de las adversidades siempre estuvo ahí […]. Solo puedo decir: Gracias, Colombia. ¡Vamos todos juntos, vamos Millonarios!”, concluyó.

