Previo al combate, Mike Tyson declaró que una droga psicodélica sintética conocida como “veneno de sapo“, que los psiquiatras utilizan para tratar depresiones y adicciones, jugó un papel fundamental en su regreso al boxeo activo.

“Tomé la medicina y me llevó a que me pusiera en forma. Realmente hizo como que me explotara la cabeza e interiormente escuche que regresara y que comenzara a ponerme a entrenar”, afirmó el estadounidense.