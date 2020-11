green

James Rodríguez y el Everton vuelven a la acción este sábado, por la décima fecha de la Premier League. Los dirigidos por Carlo Ancelotti se medirán contra el recién ascendido Leeds United, en el partido que está programado para las 12:30 p.m. hora colombiana.

Los ‘Toffees’ pararon su mala racha de tres derrotas consecutivas el fin de semana pasado, cuando le ganaron por 3 a 2 al Fulham. Sin embargo, los azules deberán ganar este partido para intentar regresar a los primeros cuatro lugares de la tabla de posiciones, de los que salieron hace varias semanas por el mal rendimiento que acusaron desde la segunda mitad de octubre.

El Leeds de Marcelo Bielsa viene de más a menos en la presente temporada. El equipo del técnico argentino tuvo un inicio de temporada óptimo, pero en las últimas jornadas no ha sumado todos los puntos que debería y por eso aparece apenas en el puesto 15 de la clasificación, con 11 puntos de 27 disputados.

Esta vez los aficionados colombianos no tendrán que madrugar para ver las incidencias de los partidos del Everton. En todas las fechas de la liga inglesa disputadas hasta el momento fue tendencia que el equipo de James fuera programado entre las 6 a.m. y las 10 a.m.

Ver en vivo Everton vs. Leeds

El partido de estos dos equipos, como todos los del Everton, será transmitido por televisión para toda América Latina por el canal ESPN 2, a partir de las 12:20 p.m. hora colombiana.

A continuación, algunas imágenes del último entrenamiento de James y sus compañeros antes del partido contra el equipo de Bielsa: