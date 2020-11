green

El responsable del conjunto bretón señaló en el diario ‘Ouest France’ que cree “más que nunca en la presunción de inocencia” del ciclista boyacense, al que se le abrió una investigación por posible uso de sustancias prohibidas en el pasado Tour de Francia.

“Pido que se haga justicia, de una forma u otra. Pero, lamentablemente, creo que las averiguaciones preliminares a veces pueden durar meses”, señaló.

Y se mostró confiado en la rectitud de Nairo Quintana al apuntar que no hay nada que le demuestre lo contrario: “No tengo dudas, no tengo hechos, no tengo nada”.

Sin embargo, abrió la posibilidad de una posible salida del ‘escarabajo’ de su formación: “Seguirá, a menos que haya algo probado”.

En consecuencia, dejó ver que ya tiene lista su carta para luchar por la general del Tour de 2021 en caso de que no pueda contar con Quintana.

“Si Warren Barguil levanta el dedo para buscar una buena clasificación en el Tour, haremos el trabajo para eso”, concluyó.

Por ahora, Nairo se encuentra recuperándose de las operaciones que se debió practicar en las rodillas debido a las caídas que sufrió en la ronda gala.