El partido que se disputó este sábado 20 de enero en la liga italiana entre el Udinese y AC Milan estuvo marcado por un reprochable acto de racismo del que fue víctima el arquero francés Mike Maignan.

(Vea también: Colombia arrancó humillada por Ecuador en Preolímpico; jugador clave terminó expulsado)

Como consecuencia, el compromiso estuvo detenido por unos minutos y todo se originó porque desde una de las gradas del estadio de Udine se escucharon gritos de “mono”, dirigidos a Maignan.

El portero, que ya le había alertado al árbitro del juego lo que estaba pasando, decidió abandonar la cancha al minuto 34 y sus compañeros del club ‘rossonero’ lo siguieron.

Acá, el momento en el que salió del partido:

Después de cinco minutos de interrupción, el partido se reanudó y los aficionados del Udinese abucheaban cada vez que Maignan tocaba el balón. Al final, Milan terminó ganando de visitante 2-3.

“Hacían ruidos de mono y no es la primera vez que me pasa”, dijo Maignan, de 28 años, al canal DAZN después de terminado el partido.

Luego, agregó: “Me molestó tener que entrar así al vestuario, pero conté con el apoyo de todos. Hablamos y luego tomamos la decisión de volver al campo y dar la respuesta adecuada: ganar este juego”.

Lee También

Posteriormente, el Milan hizo una publicación en sus redes en la que rechazó lo sucedido y aseguró sentirse consternado como club. “Estamos contigo, Mike”, escribieron en X, antes Twitter.

Mike Maignan on tonight's events. We are with you, @mmseize.#UdineseMilan #SempreMilan pic.twitter.com/bs8yQjpsF9

— AC Milan (@acmilan) January 20, 2024