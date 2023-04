El equipo antioqueño informó de la caída y mostró una primera foto en la que se le veía muy golpeado, ya en el vehículo de asistencia del equipo:

El equipo también mostró detalles de cómo quedó el corredor, con sangrado y múltiples magulladuras en sus extremidades:

Minutos antes de la largada, el boyacense había expresado su deseo de salvar el día sin inconvenientes: “Estamos de líderes y vamos a controlar la carrera bien”, decía, manifestando al final lo que justamente no se le dio:

.@SupermanlopezN and @team_medellin will try to stay out of trouble today, he says. He’s got the red jersey and a 59-second lead but he says he and his team know how to work to make sure it stays that way. #UCIMen #TOTG2023 pic.twitter.com/JbfjYlwC8b

— Tour of the Gila (@TouroftheGila) April 27, 2023