Rivales nacionales, contendientes internacionales y un fuerte virus: ninguno ha podido derribar lo que es la mejor campaña de un equipo de ciclismo colombiano en lo que va del año.

El Team Medellín ha cosechado múltiples triunfos en este 2023 con el campeonato general de la Vuelta Internacional a San Juan en Argentina, donde vencieron a figuras como Remco Evenepoel, Sergio Higuita, Daniel Felipe Martínez y Filippo Ganna. Adicionalmente, entregaron una buena imagen en los Campeonatos Nacionales con unos sólidos Miguel Ángel López (campeón de la contrarreloj individual) y Javier Jamaica (cuarto puesto en la ruta).

En lo que respecta al resto de competencias que han disputado, se llevaron el título general de la Clásica de Villeta, la Vuelta al Tolima, la Vuelta a Bantrap de Guatemala y la Clásica de Rionegro. Acumulan 11 victorias de etapa y campeonatos de clasificaciones de montaña, metas volantes y regularidad.

Pero no todo fue celebración en estos primeros meses de competencia. De nueve ciclistas que fueron alineados para la Clásica de Rionegro, sólo cuatro sobrevivieron a un feroz virus que se esparció en todas las nóminas de la carrera. En lo que respecta al Medellín, el equipo le dio un manejo equivocado al asunto cuando se conocieron los primeros contagios pero, según su director, el virus era bastante potente y pocas decisiones podían revertir el daño que hizo. El mismo Miguel Ángel López sufrió por esta enfermedad, pero en un par de semanas superó el infortunio.

Conversé con José Julián Velásquez, director general y líder de este Team Medellín, sobre las generalidades de este año que no parece típico, dentro de las dinámicas de un calendario nacional que no necesariamente está en el foco de la afición o el público que consume deportes. Hablamos del presente de uno de los equipos más poderosos de Colombia.

¿Cómo reajustó el equipo sus retos del 2023 con la llegada de Miguel Ángel López en la recta final de contrataciones?

El equipo, yo creo que sigue con la misma filosofía, con la misma idea de participar en las carreras a nivel nacional e internacional. Yo creo que este es un equipo que no solamente es Miguel Ángel, sino que son 11 corredores más, los cuales tienen una gran responsabilidad pero que a la vez también tienen unos grandes logros deportivos.

Sobre Miguel Ángel: el rendimiento, las carreras que ha ganado en su currículum, es más grande que el Medellín. Entonces ahí es donde hay un reto grande, que ese Team Medellín esté a la altura de Miguel Ángel. Al día de hoy hemos estado a la altura. [Por ejemplo] yo creo que el equipo fue muy importante y decisivo en la victoria en la vuelta a San Juan; el respaldo que le dio al equipo en los Campeonatos Nacionales… Esperamos seguir arropándolo hasta el último día que esté con nosotros.

¿El compromiso de la Alcaldía de Medellín seguirá en firme sin importar lo que pase en este año electoral?

Nosotros no somos un equipo político, somos un equipo deportivo totalmente. Yo creo que independiente del alcalde que llegue, primero, es desearle lo mejor. Y ya lo vimos en esta administración, un equipo que nace durante la administración anterior con Federico Gutiérrez, y un alcalde como Daniel Quintero que le da continuidad, apoyo total e incondicional al equipo.

Llegue el que llegue los resultados del equipo, tanto en lo deportivo como en la imagen que se da de la ciudad, respaldan nuestra labor y seguiremos en la temporada 2024.

¿Cuál ha sido el desafío más importante que ha enfrentado el equipo o algún corredor en las primeras carreras? No solo en lo deportivo, también en lo mediático.

El tema mediático, pues obvio, se ha incrementado. Han llegado más personas interesadas en saber del equipo, en entrevistar a Miguel Ángel, entrevistar a otros corredores. Es normal. No siempre estamos preparados para ese crecimiento tan abrupto, pero paso a paso lo hemos ido asimilando y yo creo que para todos ha sido un éxito.

¿Quién es el ciclista con más proyección dentro de la escuadra? Teniendo en cuenta los números y resultados de los últimos meses.

Bueno, si hablamos de proyección, hablamos de juventud. Entre los corredores jóvenes que tenemos está Javier Jamaica, que hizo un muy buen Campeonato Nacional, fue un gran soporte en el título de Miguel Ángel en San Juan y obtuvo un segundo puesto en la Clásica de Rionegro. Yo creo que es un corredor con mucha proyección. Es un corredor que fuera de que es muy joven también tiene muy pocos años en el ciclismo. No fue un corredor juvenil, no estuvo en las categorías inferiores y eso le da más posibilidades de crecer, ya que le faltan esos años en los que no participó.

También están corredores como Víctor Ocampo y el mismo Aldemar Reyes, que ya es un corredor ganador y sigue siendo joven. Uno de los corredores que yo más admiro y disfruto ver correr es a Walter Vargas, un corredor que realmente no es tan joven pero que tiene una gran proyección y un gran amor por lo que hace, sus resultados son cada vez mejores en la contrarreloj individual.

¿Cuáles son las competencias confirmadas, o que están siendo gestionadas para lo que será la consecución de puntos UCI en lo que resta del 2023?

Tendremos dos carreras en Argentina: Vuelta a Formosa y Vuelta a Catamarca. Luego hay que preparar lo que es Vuelta a Colombia, que sí es una carrera UCI, del calendario nacional pero que arroja puntos. Después de éstas ya tenemos varias carreras confirmadas en el mes de julio y agosto donde seguiremos intentando sumar más puntos para el ranking mundial de la UCI.

¿Alguna de éstas competencias impedirá la presencia en carreras importantes del calendario nacional?

En algunas clásicas, obvio que no vamos a poder estar, pero estaremos representando no solamente a Medellín sino a Colombia en otras carreras internacionalmente. A la Vuelta a Colombia le damos prioridad y no la cruzamos con ninguna competencia internacional.

La única que tenemos en veremos, y posiblemente tengamos dos equipos paralelos, es el Clásico RCN. Si logramos recibir una invitación internacional que es en la misma fecha, sea la Vuelta a Ecuador o el Tour de llancahue en Malasia.

El equipo antioqueño tenía previsto en abril embarcarse en las primeras carreras europeas, como es el caso de Vuelta a Asturias y Tour de Turquía pero, por la cancelación de la segunda y decisiones organizacionales del equipo, no correrán en el viejo continente por ahora, algo que era un deseo seguro de todos los ciclistas y el mismo López.

El que gana sobrado

Personalmente, sigue siendo motivo de desasosiego y pesadumbre ver a un corredor como Miguel Ángel López derrochando sus vatios de dimensiones World Tour fuera del viejo continente.

No le reprocho el que quiera arrasar con todas las clasificaciones y perseguir KOM’s de Strava -es totalmente válido que encuentre retos para mantener su motivación elevada en un momento en el que su único rival parecen ser los cronómetros-, solo que la nostalgia de las actuaciones en montañas europeas me gana. Para sí mismo cosechar victorias en su país debe ser un sentimiento excepcional; otra cosa es cuánto valor les da dentro su palmarés, algo que él en algún momento juzgará, dejando un poco de lado el discurso actual de relaciones públicas en el que nos dice que “el nivel en Colombia es demasiado alto”.

El escenario actual no es sencillo para los colombianos en Europa, pero el talento y vatios que hay en esas piernas que alcanzaron un punto de forma excepcional en las últimas tres temporadas, siempre me mantuvieron deseosa de ver rencillas ciclísticas entre él y los vuéltomanos del moda. Siempre que veo a Miguel pienso en aquel septiembre pandémico en Col de la Loze, y pocas cosas me bajan el ánimo más que eso. Esa incertidumbre que dice: y si hoy estuviera allá con ellos, ¿qué pasaría?

Independientemente de todo eso, respeto las decisiones tomadas en los últimos meses, se perciben como consecuentes y fieles a su persona. Un hombre que se siente honrado de correr con sus compatriotas y que no quiere perder el tiempo esperando una solución a su problemática (que no se sabe cuándo o cómo llegará). Los beneficiados con esas decisiones son una variedad de actores locales. Las marcas sonríen (obvio), pero esperemos que también sea suficiente para la afición, que probablemente se agolpará en las calles para ver pasar la Vuelta a Colombia “en la que corre un World Tour”.

El Team Medellín también goza, no solo por los triunfos sino por toda la experiencia que inyecta el de Pesca a los corredores jóvenes de la escuadra que, tengo entendido, están fascinados con todas sus enseñanzas hasta el momento, además de su buena actitud y su forma de vacilar en medio de las disfrutables concentraciones de equipo.