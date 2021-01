Miguel Ángel ‘Supermán’ López estaba dichoso desde la semana, cuando viajó a Europa para realizar su primera concentración con el Movistar Team, el que a partir de este año es su nuevo equipo. Sin embargo, los planes del ciclista colombiano se frustraron ya que este martes se hizo oficial su resultado positivo para coronavirus.

Así lo comunicó la formación española en las últimas horas, detallando que, por contraer COVID-19, López quedó al margen de los trabajos de pretemporada que el equipo realizará durante varios días en la localidad de Almería.

“El test realizado a López tuvo lugar tras serle notificada su condición de contacto estrecho de otro positivo ajeno al equipo. López había resultado negativo en su última prueba realizada antes de viajar a Europa”, informó el Movistar en sus canales oficiales.

De esta manera, el boyacense deberá guardar varios días de reposo y esperar qué tan bien evoluciona para determinar el inicio de su calendario de competencias.

Los últimos días han sido particulares para el ciclismo colombiano ya que al positivo de ‘Supermán’ se sumó el hecho de que Rigoberto Urán se fracturara un dedo del pie izquierdo al golpeárselo con la punta de la cama. Además, se confirmó la cancelación del Tour Colombia por el segundo pico de la pandemia que está atravesando el país.

A continuación, el comunicado publicado por el equipo Movistar sobre el estado de salud del colombiano que llegó proveniente del Astana:

.@SupermanlopezN no podrá acompañarnos en la concentración 2021 de Almería tras ser positivo en un test de COVID-19. Comunicado Oficial ⬇️

Miguel Ángel López won't be able to join us at the 2021 camp in Almería after a positive COVID-19 test. Press Release: pic.twitter.com/YrLu6QGENM

— Movistar Team (@Movistar_Team) January 12, 2021