El próximo sábado, Michael Jordan será el encargado de presentar el evento en el que su amigo Kobe Bryant hará parte oficialmente del Salón de la Fama del Baloncesto Naismith Memorial.

En medio de la preparación de sus palabras, que ya confesó que seguramente lo harán llorar otra vez la muerte de la ‘Mamba Negra’, recordó en una entrevista con ESPN la última vez que intercambiaron mensajes de texto.

La conversación la inició Bryant, agradeciéndole a Jordan por la botella de tequila, de su propiedad, que le había enviado.

“Este tequila es increíble”, escribió la estrella de Los Angeles Lakers.

