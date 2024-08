No solo los periodistas colombianos se emocionaron al aire con la histórica medalla de plata conseguida por Ángel Barajas en los Juegos Olímpicos, la cual se convirtió en la primera presea de la delegación ‘cafetera’ en las actuales justas.

Para sorpresa de muchos, una comentarista mexicana que estaba transmitiendo la prueba de Barajas para Claro Sports terminó completamente conmovida, al punto que parecía celebrando un logro de uno de sus compatriotas.

“Esperamos la pantalla solo para confirmar, pero sabemos que Colombia tiene este segundo lugar… ¡Ya que lo pongan, por favor!”, dijo muy ansiosa, antes de que se conociera el resultado.

Elsa García, comentarista de gimnasia para Claro Sports resume el sentimiento que me arruga el corazón y deja nudo en la garganta. Aquí confirmaban que teníamos plata olímpica por primera vez en la historia. No poseo ninguna propiedad sobre los derechos del video. Ángel Barajas pic.twitter.com/3dfluqyjxC — Jhon de VIDJCB (@vidjcb) August 5, 2024

Al darse cuenta de que el resultado había sido confirmado y que el colombiano había obtenido la medalla de plata, la también atleta latinoamericana no ocultó su emoción y se escuchó cómo se le cortó la voz al aire.

“¡Colombia, segundo lugar! Amigos, prometí no llorar, pero realmente la emoción de ver a este país latinoamericano en una segunda posición, peleando con los mejores gimnastas del mundo una medalla Olímpica, no tiene comparación…”, aseguró, pero no pudo seguir hablando.

¿Qué dijo la mexicana que se emocionó con Ángel Barajas?

Ya un poco más calmada, Elsa García dio su punto de vista y explicó lo que sintió al momento de conocer la hazaña del joven colombiano en los Olímpicos.

“Él llegó a esta competencia con la expectativa de hacer su mejor esfuerzo, pero salir con una plata Olímpica es inédito. Es el fruto de la calidad, de su esfuerzo, de su trabajo, de su entrenador, de todo el equipo que lo rodea, de su familia, la lista sigue… El hecho de que un deportista se pare arriba del aparato representa todo un trabajo acumulado de todo su equipo y su país”, comentó tiempo después.

Acá, el video:

La emoción con la que @elsagarciarb llora de orgullo y emoción porque Ángel se llevó la plata 🥺🥺🥺🥺 pic.twitter.com/FWAXdKClMT — ♛ inøsuke (@fixitjendeukie) August 5, 2024

Las reacciones en redes no se hicieron esperar y varios internautas terminaron conmovidos por la emoción de la mexicana que, al no ser un compatriota suyo, se quebró como si así lo fuera.

“Nos hizo llorar”, “qué emocionante”, “deberían volverla colombiana”, “que le den la nacionalidad”, “qué lindo”, “todos fuimos ella”, “que le entreguen las llaves de Colombia”, “qué hermosa narración”, son algunos de los comentarios que se leen en X (antes Twitter).

