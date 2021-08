El programa catalán La Portería aseguró que “la opción del Barça no está del todo cerrada“, y que las negociaciones se llevaban a cabo en cabeza del CEO del club, Ferran Reverter.

Ese mismo medio publicó algo antes que, después de confirmarse su lesión, el también argentino Sergio ‘Kun’ Agüero también estaría presionando para salir del equipo ‘blaugrana’.

El diario Marca convalidó esa versión, pero aseguró que con el paso de las horas el sueño de la hinchada ‘culé’ pareció esfumarse:

“Hubo una propuesta informal a ver si se podía revertir esta situación generada, que Messi no quería”, pero “ya era demasiado tarde”.

No obstante, también señaló que todavía no se habría dado el sí definitivo al París Saint-Germain, su más probable destino, por lo que habló del interés de otros clubes europeos, que habrían llamado buscando información sobre los términos y exigencias del 10, aunque no detalló de quiénes se trataba.