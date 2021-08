El día que tanto temían los seguidores azulgranas llegó. Lionel Messi se despidió este domingo del Barcelona y seguirá su carrera profesional lejos del Camp Nou, estadio que lo recibió por primera vez en el 2004.

La salida del rosarino, sin embargo, no solo trajo tristeza y dolor para los seguidores de la escuadra catalana debido que Josep Pedrerol también anunció su retiró del programa ‘El Chiringuito’, transmitido por la Cadena 6 (España).

Josep Pedrerol renunció por salida de Messi del Barcelona

En noviembre pasado, el comunicador aseguró en su tradicional editorial que sí Messi y Sergio Ramos abandonaban el fútbol español en el mercado de verano renunciaba a su cargo dentro del espacio televisivo, pues la liga ibérica perdería a sus dos principales figuras.

“Messi queda libre en dos meses. Ramos puede firmar con quien quiera también en dos meses. Messi está harto de los Griezmann. Florentino no le da dos años a Ramos. Messi es el mejor del Barça. Ramos es el mejor del Madrid. Les digo algo: si se van los dos, dimito”, precisó.

Ante la salida de los dos jugadores de sus respectivos equipos, Pedrerol cumplió su promesa y no presentó el programa deportivo este domingo. No obstante, no se sabe si su retiro será definitivo.

Pese a que aseguró que no tiene arreglado con ningún equipo hasta el momento, el capitán de la selección argentina está cada vez más cerca de fichar con el París Saint Germain, que tendría todo listo para anunciarlo próximamente.