El día que tanto temían los seguidores azulgranas llegó. Lionel Messi se despidió este domingo del Barcelona y seguirá su carrera profesional lejos del Camp Nou, estadio que lo recibió por primera vez en el 2004.

“En estos días, estuve pensando y dándole vueltas a ver qué podía decir. La verdad es que no me salía nada, estaba bloqueado. Es muy difícil esto para mí, después de tantos años y hacer mi vida acá. No estaba preparado”, indicó en rueda de prensa.