Luego de que se anunciara que el argentino Lionel Messi no seguirá en el Barcelona de España, el PSG de Francia se empezó a mover para lograr su contratación.

De hecho, el también argentino Mauricio Pochettino, entrenador del conjunto galo, expresó ante la prensa que los directivos de su institución trabajan en el fichaje de ‘la Pulga’.

Sin embargo, el exemir Al Thani se adelantó a los conductos regulares y lanzó a modo de adelanto la noticia del supuesto arreglo entre el popular ‘Lío’ y la escuadra parisina junto a una imagen del futbolista con la camiseta del equipo.

De hecho, en la capital francesa trascendió a través de diferentes medios que el PSG alquiló la Torre Eiffel para hacer la presentación de Messi este martes 10 de agosto.

A su vez, el diario argentino Olé aseveró en nota de carácter “exclusivo” que el atacante firmaría hasta 2024 y que las cifras salariales estarían definidas.

“Se hablaron casi todos los temas y se llegó a un principio de acuerdo en los montos y en la duración del contrato: 3 años”, consignó el medio.

No obstante, el rotativo todavía no se atreve a dar por cerrada la negociación, ya que “todavía faltan detalles”.

De unirse a París Saint-Germain, Messi se encontraría con estrellas de la talla del brasileño Neymar y del francés Kylian Mbappé.

Acá, el mensaje de Khalifah Bin Hamad Al Thani:

Negotiations are officially concluded. And announce later #Messi #Paris_Saint_Germain pic.twitter.com/BxlmCfARII

— خلـــيفة بـــن حمـــد آلــ ثانــــــي (@khm_althani) August 6, 2021