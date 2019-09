View this post on Instagram

Y pensar que yo le alcanzaba la pelota cuando él jugaba en Argentinos Juniors. Ayer fue el cumpleaños de José Néstor Pékerman. Felices 70, José y disculpas por la demora! La foto es de 1972, y estamos algunos Cebollitas con nuestros ídolos de la Primera. De izquierda a derecha: Pelusa Escobar (arquero de Los Cebollitas), Zuviría, Pékerman, el Monito Rodríguez, Cicarello con la pelota, yo, Cordero y Zerr. Santagatti (parado), Chammah y Ojedita.