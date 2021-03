Sin embargo, el blanco de la mayor parte de las bromas fue el portugués Cristiano Ronaldo, que no se hizo presente en el marcador, ni se echó el equipo al hombro, como en el pasado lo solía hacer.

Juventus, que tuvo como figura a Juan Guillermo Cuadrado, ganó 3-2, pero quedó eliminado porque en la contienda de ida había perdido 2-1 ante el Porto de los también ‘cafeteros’ Mateus Uribe y Luis Díaz.

Ahora, el elenco lusitano deberá esperar al sorteo de cuartos de final para conocer a su próximo rival en Champions League.

Acá, algunas de las publicaciones más destacadas:

Ronaldo at Real Madrid vs Ronaldo at Juventus pic.twitter.com/ccGzC3RKIj

— FootballFunnys (@FootballFunnnys) March 9, 2021