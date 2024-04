Por: Q'HUBO MEDELLÍN

No cabe duda que Atlético Nacional vivió uno de sus semestres más malos y esto quedó más que evidenciado con la eliminación que sufrió esta semana a manos de Deportivo Pereira que lo venció (0-1) en el estadio Atanasio Girardot. Sin embargo, a pesar de que el Verde no estará en la fiesta de fin de año, no deja de estar en boca de todo el mundo por x o y tema.

Recientemente, Melissa Martínez aseguró que el club antioqueño es el más favorecido por los árbitros en la historia del fútbol colombiano. Esta discusión se dio luego de la polémica que dejó el duelo entre Millonarios y Junior de Barranquilla correspondiente a la fecha 17 de la Liga BetPlay.

La oriunda de Soledad, Atlántico, se refirió a los malos arbitrajes del Fútbol Profesional Colombiano y sus declaraciones apuntaron al Rey de Copas colombiano. Incluso, uno de los ídolos del Verde, quien se encontraba con ella, no logró disimular su molestia.

La situación se dio en medio del programa ‘El Vbar’ de Caracol Radio, cuando le preguntaron a la presentadora cuál creía que era el equipo más favorecido por los árbitros en toda la historia del balompié colombiano.

Martínez sin pensarlo dos veces, manifestó que Nacional en su momento fue el club que más se vio beneficiado por los jueces.

“El equipo al que más lo favorecieron durante mucho tiempo fue a Atlético Nacional. Luego se vuelve más desequilibrado, porque no se puede hablar de equilibrio cuando hay una incompetencia de los jueces. Le quitan y le dan a todos los equipos en el fútbol colombiano”, aseguró Meli.

La periodista continuó diciendo que, en la actualidad, no ve un equipo que sea más beneficiado o perjudicado que otro.

Así reaccionó Macnelly Torres a las declaraciones de Melissa Martínez

Como bien se sabe, Macnelly Torres es compañero de Melissa Martínez en el mencionado programa. Es por esto que el exjugador de Nacional expresó su molestia al escuchar lo que la panelista dijo.

“Me siento ofendido”, fueron las palabras de Mac y su rostro demostraba su inconformidad.

Ante la reacción del exfutbolista, Melissa tuvo que dar una explicación. “No siempre los favorecimientos son en instancias definitivas… No recuerdo algo puntual, como para poder mencionarlo. Pero sí sabemos y es totalmente claro que, durante la época en que pitaba Imer Machado, se especuló (con el favorecimiento a Nacional)… porque no hay una estadística clara que diga cuánto favorecieron a Junior o a Nacional”, indicó.

Así fue el enfrentamiento entre Melissa Martínez y Macnelly Torres (Ver a partir del minuto 7:16

Lo cierto es que por ahora, tocará hablar de temas del pasado de Nacional pues su presente en el torneo colombiano termina en los próximos días cuando juegue sus últimos partidos ante Independiente Medellín y Deportes Tolima.

