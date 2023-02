Si hay un equipo en el país que se ha caracterizado por traer figuras en el último tiempo es el Junior de Barranquilla, club que ha fichado jugadores de la talla de Juan Fernando Quintero o Carlos Bacca; sin embargo, la llegada de estos talentos no siempre se da de la mejor manera y siempre hay uno que otro que no cumple con las expectativas.

Ese fue el caso del jugador peruano Alberto ‘Mudo’ Rodríguez, quien además representó a Perú en el Mundial de Rusia 2018. El defensor llegó a Junior en ese año y pasó sin pena ni gloria por el equipo ‘tiburón’. Incluso, en algún momento se dijo que no era profesional, pues se la pasaba lesionado y sin jugar en el cuadro barranquillero.

De hecho, en su momento Julio Comesaña lo acusó de abandonar el club para unirse a la Selección de Perú sin autorización, lo que desató fuertes críticas de los hinchas contra el jugador, que lo calificaron como ‘pesetero’, por cobrar un gran sueldo sin jugar.

Precisamente, el propio Rodríguez rompió el silencio en entrevista con el programa ‘La fe de cuto’ y habló de cómo fue su paso por el Junior de Barranquilla.

“A mí me dijeron: ‘Lo que tiene ese equipo es plata’. La verdad yo no quería ir, pero me insistían. Yo dije: ‘Voy a pedirles para que me digan que no’. Cuando pedí, me dijeron: ‘Listo, no hay problema’. Yo dije: ‘Hubiese pedido más’ [risas]. Cuando me entero quiénes eran los dueños, me dije: ‘Qué hice, hubiese pedido más [plata]’. Igual fue bastante bueno [el sueldo]”.

Melissa Martínez, furiosa con el ‘Mudo’ Rodríguez en Junior

Al respecto, Melissa Martínez, periodista que disfrutó por estos días del Carnaval de Barranquilla, se pronunció sobre la situación y despotricó del jugador en redes. Además, aconsejó al Junior sobre este tipo de fichajes.

“El señor olvida que no jugó partidos completos por estar siempre lesionado y que no regresó con fútbol el sueldo millonario que se llevó de Barranquilla. Esto debe servirle al Junior, es momento de cambiar. Ir por más jugadores con hambre y hacer procesos”, expresó Martínez en su Twitter.