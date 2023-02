Para nadie es un secreto que durante los últimos años el Junior de Barranquilla se ha caracterizado por contratar jugadores de talla internacional. El reciente fichaje de Juan Fernando Quintero, quien es el jugador mejor pagado de la historia del fútbol colombiano, así lo demuestra.

(Vea también: “¿Cuándo debuta ‘Juanfer’?”: nueva derrota de Junior provocó ola de críticas a Quintero)

En 2018, el equipo barranquillero rompió el mercado con la vinculación del defensa Alberto Rodríguez, quien en ese momento era uno de los jugadores titulares de la selección de Perú, que había clasificado al Mundial de Rusia 2018 bajo el mando del técnico argentino Ricardo Gareca.

Sin embargo, el paso del peruano por el ‘Tiburón’ no fue el mejor y salió por la puerta de atrás luego de que el entrenador Julio Comesaña lo acusara de “abandonar” el club para sumarse a su selección sin autorización. De hecho, solo jugó 6 partidos con el club rojiblanco.

Qué dijo Alberto ‘el Mudo’ Rodríguez del Junior

Después de cinco años de su llegada al equipo colombiano, el defensor habló de su experiencia e hizo declaraciones que no agradaron a muchos hinchas junioristas.

“Ellos querían que fuera a toda costa. No sabía que Junior era un equipo grande y que los dueños eran ¡los lueños! Los verdaderos. El dueño del club es un señor que lo tiene desde el 70 [Fuad Char], tiene mucho dinero. El hijo es el presidente [Antonio Char], otro hijo es senador [Arturo Char] y otro hijo es alcalde [Alejandro Char], ¡imagínate!”, dijo el jugador en entrevista con el programa ‘La fe de cuto’.

Lo que llamó la atención fue cuando hizo referencia a que el Junior “solo tiene plata”, pues dijo haberse contactado con el argentino Bernardo Cuesta, exdelantero del club, y este le dijo que pidiera buen dinero.

“A mí me dijeron: ‘Lo que tiene ese equipo es plata’. La verdad yo no quería ir, pero me insistían. Yo dije: ‘Voy a pedirles para que me digan que no’. Cuando pedí, me dijeron: ‘Listo, no hay problema’. Yo dije: ‘Hubiese pedido más’ [risas]. Cuando me entero quiénes eran los dueños, me dije: ‘Qué hice, hubiese pedido más [plata]’. Igual fue bastante bueno [el sueldo]”, agregó ‘el Mudo’ en el mismo diálogo.

Por último, se refirió al escándalo de su salida, cuando Comesaña indicó que había dejado el equipo por prepararse para Rusia 2018.

“Me trataron bien, sólo que al final cambiaron de entrenador y no habló bien. Cuando yo hablé con él me dijo: ‘Si quieres te puedes preparar para la selección y el Mundial. Ya se iba a acabar el semestre y le dije que si estaba seguro. Me dijo: ‘Si, anda, no hay problema’ […]. Ese fue su argumento porque el equipo no estaba bien. Yo fui el cordero del que se agarraron”, concluyó el peruano en el mismo medio.